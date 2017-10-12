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Мурманская область. Арктика12.10.17 15:57

С начала года государственные ветеринарные инспекторы провели более 100 проверок соблюдения требований ветеринарного законодательства

Комитет по ветеринарии Мурманской области подвел итоги реализации полномочий по осуществлению регионального госветнадзора за 9 месяцев 2017 года. Государственные ветеринарные инспекторы провели 103 проверки организаций и предприятий, деятельность которых связана с содержанием животных, производством, переработкой, хранением, транспортировкой, реализацией, уничтожением продукции животного происхождения, предприятий розничной торговли, а также муниципальных образований Мурманской области. По плану состоялось 58 проверок, 45 носили внеплановый характер, проверки проводились по документам и на местах.

В плановом порядке проверены рыболовные компании, предприятия аквакультуры, гипермаркеты в Мурманске и области, учреждения – участники оборота продукции животного происхождения. В установленном порядке были организованы внеплановые проверки юридических лиц, занятых оптовой реализацией мясной продукции, крестьянских и фермерских хозяйств, а также организаций, осуществляющих отлов безнадзорных животных. По плану государственные ветеринарные инспекторы проверили объекты трех торговых сетей, представленных в регионе.
 
По итогам 43 проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Всего за девять месяцев выдано 37 предписаний об устранении допущенных нарушений в сфере ветеринарии, составлено 59 протоколов об административных правонарушениях, на лиц, признанных виновными, наложены административные штрафы на сумму 295 тысяч рублей.

Были установлены случаи ввоза в регион продуктивных животных без сопровождения ветеринарными свидетельствами. Такие нарушения допущены сельскохозяйственным предприятием Терского района, а также главой фермерского хозяйства в п.г.т. Молочный. Госветслужбой Мурманской области проведены карантинные мероприятия, направленные на исключение у ввезенных животных инфекционных и инвазионных заболеваний. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

При проведении двух проверок у государственных ветеринарных инспекторов возникли подозрения в фальсификации ветеринарных сопроводительных документов. Информация об этих фактах передана в правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

Кроме того, государственные ветеринарные инспекторы выявили нарушения статьи 21 Закона РФ о ветеринарии, согласно которой запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя и промысла животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе.

При проведении 13 проверок была обнаружена подконтрольная продукция, на которую отсутствовали документы, подтверждающие ее ветеринарно-санитарную безопасность. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы около 3 т продукции свиноводства направлено в корм животным, более 100 кг мясопродуктов и 450 штук яиц уничтожено.

За 9 месяцев 2017 года проведено 20 проверок личных подсобных хозяйств, в которых не соблюдаются правила убоя продуктивных животных: владельцы допускают убой свиней без предъявления ветеринарной службе и получения соответствующего разрешения, полученные продукты убоя реализуются без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Пренебрежение ветеринарно-санитарными правилами убоя животных может повлечь причинение вреда здоровью людей. 

Для проведения контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных, комитет организовал проверки ООО «Прогресс Ай-Ти», ООО «Бытсервис» и ООО «Престиж». В результате двух проверок выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил, устанавливающих требования к перевозкам и содержанию животных, приняты меры административного реагирования. На юридических лиц – ООО «Прогресс Ай-Ти» и ООО «Престиж» – и на руководителя одной из организаций наложены административные штрафы. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений.

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