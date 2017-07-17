С начала года около 2,5 тысячи северян присвоено звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области»

В Министерстве социального развития Мурманской области подвели итоги присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области» за I полугодие текущего года.

По состоянию на 1 июля текущего года звание «Ветеран труда», установленное Федеральным законом «О ветеранах», получили 805 граждан.

Право на присвоение звания «Ветеран труда» имеют лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почётных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почётными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе и продолжительную работу или службу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. Также это право имеют лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, без требования наличия продолжительной работы или службы не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).

Звание «Ветеран труда Мурманской области» в первом полугодии 2017 года получили 1678 жителей Кольского края.

Право на присвоение этого звания имеют лица, общий стаж работы или службы которых на территории Мурманской области составил не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Для лиц, награжденных Почётной грамотой губернатора Мурманской области либо Почётной грамотой Мурманской областной думы, а также для лиц, которым трудовая пенсия по старости назначена в соответствии со списком № 1 либо со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости), общий стаж работы или службы на территории Мурманской области установлен не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

С документами, подтверждающими основания для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области», необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.