С начала года операторы «горячей линии» Мурманского филиала АО «Управление отходами» приняли около 7 тысяч звонков от северян

За первый месяц работы 2020 года сотрудники контакт-центра Мурманского филиала АО «Управление отходами» провели порядка 7 тысяч консультаций по телефону «горячей линии» с жителями Заполярья по вопросам новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Помимо этого, через письменные обращения и в ходе личного приёма сотрудниками контакт-центра было принято в обработку 500 заявлений от физических лиц.

По итогам прошлого года сотрудники контакт-центра регионального оператора пообщались с потребителями в «телефонном режиме» 123 тысяч раз, а обработаны были 6600 заявлений от жителей Заполярья.

Ежедневно специалисты принимают порядка 80-100 звонков, в пиковые периоды, сопряженные с выпуском квитанций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, около 500-600 звонков. В основном жители обращаются за консультациями по процедуре заключения договоров с региональным оператором, о начислении платы за коммунальную услугу, о периодичности и графике вывоза отходов. Жителей Мурманской области интересуют изменения в системе обращения с отходами и перспективы внедрения раздельного накопления отходов в регионе.

По результатам анализа Мурманским филиалом АО «Управление отходами» отмечено снижение общего числа жалоб населения региона на несвоевременное оказание услуги по обращению с ТКО мусоровывозящими компаниями. Если в первые месяцы работы в 2019 году ежедневно на «горячую линию» поступали более сотни звонков по вопросам качества и своевременности вывоза мусора, то теперь в пределах 10 обращений.

Благодаря обратной связи от населения региональный оператор устанавливает, где произошли сбои, и оперативно предпринимает меры по их устранению. Обращения в контакт-центр помогают оценить и в случае необходимости скорректировать работу подрядчиков Мурманского филиала АО «Управление отходами». Таким образом, работники контакт-центра стали настоящим связующим звеном между потребителями коммунальных услуг и организациями, и службами, которые эти услуги предоставляют.

Получить консультацию по вопросам расчета платы за услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей линии» филиала «КолАтомЭнергоСбыт» (8152) 69-26-42 (время работы: пн. с 9.00 до 18.00, вт.-пт. - с 9.00 до 17.00), по вопросам деятельности регоператора по телефону «горячей линии» Мурманского филиала АО «Управление отходами»: 8-800-707-13-71 (время работы: пн.-сб. - с 9.00 до 17.30).

Жители могут обратиться с вопросами по внедрению «реформы чистоты» через социальные сети «ВК», «ФБ», «Instagram», где действуют публичные страницы регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области.