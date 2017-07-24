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Мурманская область. Арктика24.07.17 20:28

С начала хода сёмги в реках Заполярья зарегистрировано 140 экземпляров рыб с признаками болезни

Специалистами комитета по ветеринарии Мурманской области и ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» с 17 по 21 июля были осуществлены выезды на рыбоход Нижнетуломской ГЭС и рыбоучётное заграждение (РУЗ) на реке Кола в районе п.Магнетиты для мониторинга ситуации по болезням диких популяций рыб.

Из-за позднего прихода летнего тепла на Кольский полуостров высокий уровень воды в реке Кола продлил сроки установки РУЗ и проведения мониторинговых исследований семги кольской популяции до начала второй декады июля. С 10 по 20 июля  учтено 883 экземпляра атлантического лосося, погибших -  96 особей.

15 июня был открыт рыбоход Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома.  Вся проходящая через рыбоход семга подвергается осмотру и учёту.  В текущем году на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС учтено прохождение 4541 экземпляров сёмги.

С начала хода сёмги зарегистрировано 140 экземпляров сёмги с признаками, характерными для ульцеративного дермального некроза (UDN).

Специалистами госветслужбы отобраны пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им Я.Р. Коваленко, произведена пробоподготовка с целью выполнения исследований на молекулярном уровне.

Одновременно продолжен мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды, грунта из рек Кола и Тулома. Проведенные на базе ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» лабораторные исследования превышения допустимых уровней физико-химических показателей, а также патогенных для рыб бактерий и грибов не выявили.

19 июля проведено внеплановое обследование рыбоводных хозяйств, осуществляющих деятельность на Нижнетуломском водохранилище: ООО «Найнас» и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». На технологическом отходе отмечено наличие грибов рода Saprolegnia. Отобраны пробы для проведения исследований.

Работы по мониторингу эпизоотической ситуации в водоемах Кольского полуострова комитетом будут продолжены.

 

 

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