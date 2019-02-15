С начала недели более 18,5 тысячи поездок в общественном транспорте Мурманска было оплачено с помощью банковских карт и мобильных устройств

С 11 февраля в Мурманске оплатить проезд в общественном транспорте на всех маршрутах АО «Электротранспорт» можно с помощью телефона или банковской карты, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты.

Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов, поддерживающих один из платёжных сервисов: Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Чтобы оплатить проезд и получить билет, необходимо приложить карту или гаджет к валидатору кондуктора. Предусмотрена защита от случайного списания денег с карты: для покупки второго и всех последующих билетов кондуктору потребуется подтвердить действие кнопкой на терминале и приложить карту ещё раз.

Введение нового способа оплаты проезда приурочено к юбилею АО «Электротранспорт» и реализовано оператором региональной автоматизированной системы учёта и оплаты проезда ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» и ПАО «Сбербанк».

Как рассказала генеральный директор Кольского геологического информационно-лабораторного центра Инна Шахова, опыт эксплуатации технологии в транспорте Оленегорска подтвердил полную готовность автоматизированной системы к использованию бесконтактных средств оплаты, поэтому было принято решение применить его и в Мурманске. Рассматривается возможность распространения технологии бесконтактной оплаты на все автотранспортные предприятия, которые присоединились к автоматизированной системе.

По данным оператора системы, за первые четыре дня с помощью банковских карт и мобильных устройств было оплачено более 18,5 тысячи поездок.