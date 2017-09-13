С начала текущего года на предприятиях рыбной отрасли региона произошло 32 несчастных случая с тяжелыми последствиями

В комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоялось очередное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда. В её работе приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов государственного контроля и надзора, Союза рыбопромышленников Севера, сторон социального партнерства – Мурманского областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей области.

Предметом обсуждения стали вопросы профилактики производственного травматизма в рыбной отрасли, а также качество проведения медицинских осмотров работников, работающих во вредных условиях труда.

Начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда комитета по труду и занятости населения Мурманской области Максим Ромащенко отметил, что статистика произошедших несчастных случаев неутешительна: с начала текущего года произошло 32 несчастных случая с тяжелыми последствиями.

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности на производстве, требуют постоянного и неослабевающего внимания как работодателей и самих работников, так и государства и сторон социального партнерства.