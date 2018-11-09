С надеждой на развитие Арктического региона

Арктика с её огромными запасами природных ресурсов, и, особенно, углеводородного сырья с каждым годом играет всё большую роль в экономике нашей страны. Возрастает её значение и в обеспечении безопасности государства. С активизацией использования Северного морского пути не только, как внутренней морской артерии, но и как кратчайшего транзитного маршрута из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона усиливается внимание мирового сообщества в этой морской транспортной магистрали.

Выступая 8 декабря 2017 года в Сабетте, Президент России Владимир Путин сказал: «Перед нами стоят масштабные задачи по освоению Арктики и освоению Северного морского пути. Это означает не только добычу минеральных ресурсов и создание предприятий по сжижению природного газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения. Развитие ледокольного флота и Севморпути позволит осуществлять отгрузку с «Ямал СПГ» круглый год.

Форум-диалог у ворот в Арктику

Ключом к богатствам Арктики является атомный ледокольный флот, базирующийся в Мурманске, который называют «воротами в Арктику». Не случайно, именно здесь в период с 26 по 27 сентября 2018 года прошёл XI форум-диалог «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики», центральным мероприятием которого стало выездное заседание комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Обеспечение государственных интересов Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике». В нём приняли участие сенаторы, члены комитета по международным делам и комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Этот форум-диалог стал возможным благодаря Госкорпорации «Росатом», правительства Мурманской области, ФГУП «Атомфлот», ФГУП «РосРАО», АО «Концерн Росэнергоатом».

Арктика находится в центре внимания мирового сообщества. Чтобы рачительно использовать потенциал Арктики, эффективно и безопасно вести освоение природных богатств, России необходимо развивать Северный морской путь, преодолеть политические, социально-экономические, экологические вызовы, обеспечить согласованность действий и диалог между всеми сторонами, действующими в регионе.

Россия выступает за сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. В этих целях налажено взаимодействие с зарубежными партнерами. Ряд стран привлекается в качестве инвесторов для реализации крупномасштабных проектов. К таким странам относятся Китай, Индия, Вьетнам, Япония, Южная Корея, Австралия.

К сожалению, имеют место и негативные тенденции. Усиливается военное присутствие США и НАТО в регионе. Недружественный характер носят учения «Trident Juncture-2018». Дания выступает с притязаниями на часть российского континентального шельфа.

Но, несмотря на противодействие Запада, Россия успешно реализует стратегические экономические проекты в Арктике.

Кладовая полезных ископаемых

Выступая на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, Владимир Путин, перефразируя слова Михаила Ломоносова, сказал, что богатства России будут прирастать не только Сибирью: «Теперь богатство России должно прирастать Арктикой, там основные запасы нашего минерального сырья».

Чем же обладает Арктическая зона РФ? По оценкам Российской академии наук в Арктической зоне сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота – 40%, нефть – 60%, газа – от 60 до 90%, из них 30% мировых, хрома и марганца – 90%, платиновых металлов – 47%, алмазов – 100%. Стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 триллионов долларов США. В этом регионе сосредоточено 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа России, в том числе 70% на шельфах Баренцева и Карского морей.

В Арктической зоне РФ уже сейчас добывается 100% алмазов, сурьмы, апатитов, 98% платиноидов, 95% газа, 90% никеля, кобальта, 60% меди и нефти.

Арктическая зона обеспечивает 11% национального дохода России 22% объёма общероссийского экспорта.

Россия активно наращивает своё присутствие в регионе. Запущены две очереди «Ямал СПГ», газовые месторождения осваивают «Газпром» и «Роснефть», добывают нефть «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть». В стадии проработки находятся проекты «Белкомур» и Северный широтный ход.

Активно используется Северный морской путь. В 2017 году грузопоток по нему составил 10,7 миллиона тонн.

Для управления сложнейшим механизмом в структуре Госкорпорации «Росатом» создана Дирекция Северного морского пути под руководством Вячеслава Рукши. На неё возложены функции реализации стратегии развития СМП, взаимодействия с регионами и органами власти, управление проектами развития, в том числе инфраструктуры, реализация государственных функций и услуг. В ведении Дирекции останется и управление атомным ледокольным флотом.

Дискуссия была полезной и конструктивной

Подчеркнув важность сентябрьского форум-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики», Сергей Кисляк, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам, передал слово Олегу Мельниченко, председателю комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, который отметил геостратегическое значение Мурманской области. Говоря о перспективах развития арктического региона, Олег Мельниченко сказал, что не всегда государство продуманно решает эту важнейшую задачу. В результате этого наметился серьёзный отток трудоспособного населения.

Региональные бюджеты вынуждены нести нагрузку по обеспечению льгот населения, которые ранее обеспечивало государство. Значительная часть средств из региональных бюджетов уходит на оплату топливно-энергетических ресурсов.

На ситуацию с освоением Арктики своё влияние оказывают и санкции. Но они, подчеркнул Олег Владимирович, подтолкнули нас к импортозамещению, опоре на свои силы. В качестве серьёзного упущения сенатор отметил отсутствие закона о социально-экономическом развитии Арктической зоны РФ. К сожалению, он ограничился решением вопросов развития опорных зон Арктики. Минэкономразвития разработало новый проект закона, который сейчас находится в стадии согласования. Созданием единого органа по управлению процессами в арктическом регионе занимается Юрий Трутнев.

Сергей Кисляк, дипломат с огромным опытом работы, обратил внимание участников дискуссии на рост внимания к арктическому региону со стороны большинства развитых стран мира, даже тех, которые находятся вдали от берегов Северного Ледовитого океана. К примеру, даже Франция считает себя страной, находящейся вблизи арктического региона. В ближайшие годы может обостриться противостояние в борьбе за ресурсы арктического шельфа. Хотя, в настоящее время это регион низкой напряженности. У России разграничены территории с Норвегией и США и никто их не оспаривает.

Россия принимает активное участие в работе Арктического совета и Баренцева Евро-Арктического Региона.

Сейчас Россия, имея мощный ледокольный флот, может быть спокойна. Но в перспективе, через 10 лет, когда США построят ледокольный флот из 6 ледоколов, когда программу по строительству ледоколов осуществит Китай, ситуация может измениться. Следует отметить, что в сентябре 2018 года Китай спустил на воду ледокол собственного производства «Сэюлун-2» («Снежный дракон»). На строительство его ушло всего два года.

Китай вообще присвоил себе название «околоарктического государства». 26 января 2018 года власти Китая выпустили «Белую книгу», в которой обрисована политика этой страны в отношении исследования, развития и защиты Арктики. Китайское руководство считает, что богатства Арктики принадлежат всему человечеству.

Китай с 1999 года занимается исследованиями в Арктике. К концу 2017 года завершено восемь научных экспедиций. Особое внимание Китай уделяет возможности использования Севморпути, как морской транспортной артерии, сокращающей сроки плавания судов из стран АТР в Европу.

С 1984 года в арктических исследованиях принимает участие и Южная Корея. Даже Монголия претендует на роль наблюдателя в Арктическом совете.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, подчеркнув стратегическую роль Мурманской области в освоении Арктики и защите национальных интересов на Севере страны, охарактеризовала перспективы развития. Минерально-сырьевая база региона позволяет обеспечить ресурсами существующие производства на 60-100 лет. Незамерзающий Кольский залив обеспечивает работу порта, а строительство порта на западном берегу с угольным терминалов на 18 миллионов тонн, а в перспективе с нефтеналивным и контейнерным терминалами даст новый импульс развитию. На западном берегу будут создаваться базы обеспечения буровых работ на арктическом шельфе. Таких возможностей больше нет нигде. «Роснефть» уже работает над проектом создания такой базы на 82-м СРЗ в мкр. Росляково Мурманска.

Строительство «НОВАТЭКом» Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений обеспечить работой более 10 тысяч человек.

К сожалению, подчеркнула Марина Васильевна, наметился серьёзный отток населения. За постсоветский период оно сократилось почти на 400 тысяч человек. Если ранее на Севере людей привлекали полярные надбавки, квартиры, детские сады, то сейчас этих преимуществ нет. Стоит вопрос, как обеспечивать льготы пенсионеров, которые составляют 1/3 населения.

Проблема региона – мазутозависимость. В Мурманской области 165 котельных. Чтобы перевести их на газ нужно 130 миллиардов рублей. Да и трубопроводного газа в регионе нет. Ситуация может измениться после строительства «НОВАТЭКом» в Ура-Губе перевалочного комплекса СПГ на 20 миллионов тонн.

Как всегда ярко, убедительно и по деловому выступил директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. Он напомнил, что в майском указе Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить грузопоток к 2024 году до 80 миллионов тонн. Основу грузов составит углеводородное сырьё. «Ямал СПГ» обеспечит 16,5 миллиона тонн СПГ и 1,5 миллиона тонн газоконденсата, с Новопортовского месторождения ежегодно будет отгружаться 8,5 миллиона тонн нефти, компания «Норникель» – 1,5 миллиона тонн цветных и благородных металлов, «АрктикСПГ 2» – 20 миллионов тонн СПГ и газоконденсата, уголь полуострова Таймыр – 10 миллионов тонн. А ещё до 12 миллионов тонн нефти Тимано-Печоры с Варандейского терминала.

Если максимальный грузопоток по СМП в 1987 году составил 6,5 миллиона тонн, а в 1996 году упал до 1 миллиона 800 тысяч тонн, то в 2017 году он вырос до 10,7 миллиона тонн, с перспективой роста к 2024 году до 80 миллионов тонн. Но для этого нужен атомный ледокольный флот. К примеру, только для вывоза СПГ необходимо обеспечить 225 судозаходов. Вызывает удовлетворение тот факт, что принято решение кроме уже строящихся трёх атомных ледоколов типа ЛК60, мощностью 175 МВт построить ещё два таких ледокола. Будет построено три атомных ледокола «Лидер» мощностью 315 МВт, способных, ломая лед 4,1 метра толщиной, идти со скоростью 2 узла. Кроме этого достигнута договоренность с компанией «НОВАТЭК» о строительстве четырех линейных ледоколов проекта Aker ARC 123, мощностью 40 МВт, который будет оснащён двухтопливной энергетической установкой, работающей и на дизельном топливе, и на сжиженном газе. Эти ледоколы будут трудиться в Карском море.

Поскольку атомные ледоколы «Лидер» будут строиться на Дальнем Востоке на заводе «Звезда», то там будет создана база атомного ледокольного флота, аналогичная той, которая создана в Мурманске.

Нам нужна арктическая информационная стратегия

Так считает председатель Союза журналистов России Геннадий Соловьев, который провёл в Мурманске второе заседание Арктического клуба. В нём приняли участие не только журналисты, но и участники XI форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики».

Перед участниками заседания Арктического клуба выступили Марина Ковтун, Вячеслав Рукша, Сергей Кисляк. Зашла речь и о социальной ответственности компаний, работающих в арктическом регионе. И здесь хочется сделать небольшое отступление.

В учебниках истории советского периода российские капиталисты братья Петр и Сергей Третьяковы, Алексеевы, Морозовы, Бахрушины, Солдатенковы, Боткины, Рукавишниковы назывались не иначе, как «мироеды». Вот бы нам сейчас таких мироедов в лице наших отечественных миллиардеров, осваивающих богатства Арктики.

В «Путевых заметках» Павла Александровича Крушевана, который совершил в 1896 году двухмесячную поездку по регионам России, описаны его впечатления. В этой книге он сокрушается, почему в России не установлены памятники предпринимателям, которые перечислены выше. А им было, за что ставить памятники. Посудите сами: только в Москве эти «мироеды» за счёт своих средств содержали более 200 благотворительных учреждений, 26 приютов, 7 убежищ, 9 богаделен, лечебницы, ночлежные дома, 43 больницы на 9 тысяч человек.

Братья Третьяковы подарили городу картинную галерею с коллекцией русской живописи. Это были 1286 картин написанных маслом русскими художниками, 84 картины иностранных художников, 470 акварелей. Всё это стоило несколько миллионов царских рублей.

Сегодня забыто имя Гаврила Солодовникова, купца, который истратил из своих средств на благотворительность и строительство социально-значимых объектов 20 миллионов рублей, по нынешнему курсу 9 миллиардов долларов.

Хотелось бы, чтобы современные руководители и владельцы крупнейших компаний, имеющие миллиардные состояния, включились в благотворительность, оставив свои имена на фасадах реабилитационных центров для детей, или клиник для лечения серьёзных заболеваний.

Почему бы предпринимателям, на которых работают тысячи жителей Мурманской области, не скинуться и построить современный центр, оснащенный по последнему слову техники, чтобы лечить тяжело больных детей. Это будет самым лучшим вложением их средств. Да и добрую память о себе они оставили бы. Можно даже их имена присвоить этому лечебному учреждению. Спасибо нашим миллиардерам за возвращенные в страну яйца Фаберже и картины, стоимостью в десятки миллионов долларов. Но здоровье детей дороже.

Сегодня, говоря о развитии Мурманского транспортного узла, мы забыли о том, что 6 апреля 2018 года исполнилось 100 лет ухода из жизни Саввы Мамонтова, фамилия которого на слуху, как мецената, поддерживавшего различные виды творческой деятельности. Но ведь именно благодаря этому человеку, появилась железная дорога, связавшая Мурманск с центральными регионами страны. Именно эта железная дорога сыграла огромную роль для России в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн и служит нам сейчас. Именно благодаря этой железной дороге через Мурманский порт идут на экспорт и в города арктического побережья миллионы тонн грузов. Именно она обеспечивает работой десятки тысяч жителей региона.

Было бы актом справедливости установить на здании вокзала в Мурманске хотя бы мемориальную доску в память о трудах и заслугах этого человека.

Итоги форума-диалога

Что касается форума-диалога, то по итогам дискуссии было принято решение, в котором рекомендовано правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в проект закона «О развитии Арктической зоны РФ» нормы, по установлению критериев определения состава сухопутных территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ и внесению на их основе предложений Президенту РФ об изменении состава сухопутных территорий Арктической зоны РФ; обратить особое внимание на необходимость комплексного освоения Арктической зоны РФ, создание условий для миграции населения в арктические субъекты РФ. Предложено рассмотреть вопрос о выравнивании транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы до среднероссийского уровня, стоимости автомобильного топлива до его стоимости в центральных районах РФ. Разработать дополнительные меры по развитию региональной авиации, рассмотреть вопрос о включении проектов «Строительство глубоководного района морского порта Архангельск» и «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» в комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры и в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы». На период до 2030 года предложено включить в Транспортную стратегию РФ строительство железнодорожных магистралей «Баренцкомур» (Белое море-Коми-Урал, протяженностью 1200 км ) и «Карскомур» (от Воркуты до порта Арктур, протяженностью 200 км ).

В решение включены вопросы развития международного сотрудничества, а также, рекомендовано направить его Президенту РФ, в правительство РФ, в Государственную Думу и субъекты РФ, входящие в арктическую зону.

Отмечу, что совсем скоро в нашем регионе будут проходить многочисленные мероприятия в рамках VII Мурманской международной деловой недели, где опять будут рассматриваться вопросы развития нашего региона и Арктической зоны страны.

Юрий БАНЬКО.

(«Нефть России», 10/2018)