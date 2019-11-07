С недобросовестными управляющими компаниями разговор будет жёсткий

Сегодня в управлениях трёх административных округов Мурманска прошли оперативные совещания с представителями жилищно-коммунального комплекса. На заседаниях штабов также присутствовали представители прокуратуры.

Основные вопросы касались уборки дворов, вывоза снега и очистки кровель от наледи.

– Каждое выявленное нарушение мы разбираем детально, ведем диалог с руководителями управляющих компаний. Если обслуживающие организации не реагируют на наши замечания, не выполняют своих обязательств перед собственниками, в рамках своих полномочий мы составляем материалы для привлечения их к административной ответственности, – прокомментировал заместитель главы администрации города Мурманска, начальник управления Октябрьского административного округа Андрей Здвижков.

Со стороны городских властей ведется постоянный мониторинг ситуации. Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды по проверке работы УК во дворах.

Стоит отметить, что заседания штабов по уборке в зимний период будут проводиться два раза в неделю во всех административных округах заполярной столицы.