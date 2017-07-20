С нищих россиян-должников приставам взять уже нечего

В этом году судебные приставы могут списать около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками. Проблема в том, что объём кредитной задолженности ежегодно растёт.

За первые пять месяцев текущего года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей, сообщают «Известия», ссылаясь на полученные ими данные службы. При этом объём кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растёт, так что в этом году приставы смогут вернуть в бюджет лишь около половины долгов.

По данным ФССП, отмечает издание, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году приставы завершили два миллиона из пяти миллионов производств, находившихся в работе. Общая сумма задолженности составляла три триллиона рублей. За пять месяцев 2017 года в ФССП поступили четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей, и 817 тысяч из них уже прекращены без взыскания.

«Таким образом, с января по май 2017 года приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам источника «Известий», близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель - с учётом темпов взыскания - составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%», - пишет газета.

По данным источника издания, 49% закрытых исполнительных производств - это фактически один триллион списанных безнадежных долгов. Источник подчеркнул, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.

Между тем напомним, что растут долги россиян и перед жилищно-коммунальной службой (ЖКХ). Как недавно заявил глава Минстроя Михаил Мень, объём общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из которых долги населения - 645 миллиарда рублей.