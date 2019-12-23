С Новым годом, с новой ценой на водку!

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей.