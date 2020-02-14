С новым вирусом COVID-19 могут познакомиться две трети населения Земли - ВОЗ

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение, как сообщает «Bloomberg», высказал советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини.

Модель, построенная Лонджини, основана на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает двух или трёх человек.

При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает учёный, пишет РИАН.

Карантинные меры могут замедлить распространение вируса. Однако эксперт отмечает, что коронавирус мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем власти КНР ввели необходимые меры.

Точку зрения Лонджини подтвердил профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга, который также считает, что коронавирус может затронуть две трети человечества.

Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона подсчитал, что только в Китае каждый день могут заражаться до 50 тысяч человек.

А в это время, число умерших в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1380 человек, выздоровели 6723, заболели 63851. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.