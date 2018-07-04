С окончательным техническим обликом авианосца «Адмирал Кузнецов» определятся в ближайшее время

Формирование нового технического облика авианосца «Адмирал Кузнецов» будет завершено в ближайшее время. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Рассчитываем, что в ближайшее время будет закрыт перечень частных технических заданий, которые, по сути, завершат формирование нового технического облика этого корабля. Тем более уже найдены решения по всем ремонтам и поставкам изделий «длинного цикла», - сказал он.

Рахманов подчеркнул, что времени, отведенного на ремонт этого корабля, хватит, если работы пойдут «в русле проверенных технологических решений».

- График работ становится нереальным по срокам, когда в рамках доработок (и не столько при восстановлении технической готовности, сколько при модернизации) нам военные предлагают решения, требующие ухода в «длинные» НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», - сказал он.

Президент ОСК убежден, что на авианосце не следует применять изделия, «которые по каким-то причинам на сегодняшний день не готовы». «Это действительно приведет к тому, что корабль вовремя сдан не будет. Необходимо просто сделать так, чтобы «Кузнецов» был мобилен, чтобы он нёс на себе столько вооружения, сколько нужно флоту, чтобы все это работало безаварийно», - отметил Рахманов.

Напомним, в апреле этого года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжёлого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов». Работы выполняет центр судоремонта «Звёздочка». На 35-м судоремонтном заводе (СРЗ-35) в Мурманске, куда встанет на модернизацию «Кузнецов», проведены все необходимые подготовительные работы.

Как сообщил ранее заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук, ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае этого года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.