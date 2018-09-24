С октября в Мурманской области вводятся новые меры льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун акцентировала внимание на теме поддержки малого и среднего предпринимательства.

О новых мерах «Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» по повышению эффективности и доступности льготного кредитования рассказал заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Олег Костенко. С 1 октября этого года снижаются процентные ставки по ряду продуктов Фонда: микрозайм для начинающих предпринимателей – с 9 до 5% годовых, микрозайм для пополнения оборотных средств – с 10 до 7%, микрозаймы для расчетов по договорам лизинга и для субъектов туриндустрии – с 7 до 5% годовых. Также вводится новый вид займа на приобретение оборудования, техники до двух миллионов рублей до трех лет со ставкой 7% годовых.

Глава региона напомнила, что созданный в 1995 году «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» – один из первых фондов поддержки предпринимательства, созданных в современной России. С 2008 года Фондом предоставлено более тысячи микрозаймов на сумму более 700 млн рублей, около 500 поручительств на сумму 1,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь почти 4 миллиарда рублей кредитных ресурсов. Губернатор особо подчеркнула, что, несмотря на значительное сокращение объемов финансирования со стороны федерального центра, на территории Мурманской области сохранены все действующие меры поддержки бизнеса за счет региональных ресурсов.

О том, насколько услуги Фонда востребованы предпринимателями на местах, по видеосвязи рассказали глава администрации Апатитов Николай Бова и заместитель главы ЗАТО г. Североморск Анатолий Рожковский. Так, в Апатитах поступления налоговых платежей предпринимателей в муниципальный бюджет составляют около 27% и уступают лишь поступлениям от АО «Апатит». В Североморске механизмы Фонда помогают решать многие проблемы, связанные с закрытым статусом флотской столицы.

Марина Ковтун нацелила руководителей муниципалитетов на максимальное информирование предпринимательского сообщества о возможностях, которые предоставляет «Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Губернатор поручила Министерству развития промышленности и предпринимательства не снижать внимания к этой теме и постоянно совершенствовать работу по поддержке предпринимателей.