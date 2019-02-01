С онкологией - на «ты»

Сегодня, 1 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями отмечается 4 февраля. В преддверие этой даты мы пригласили в программу «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместителя главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Романа Пономарева. Он расскажет о том, как можно вовремя выявить это опасное заболевание и какие современные методы лечения рака проводятся в нашем регионе.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.