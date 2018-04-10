С осужденных в пользу АО «Воентелеком» взыскано более 9,5 млн рублей

22 марта 2018 года вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда г.Мурманска в отношении бывшего директора Мурманского филиала ОАО «Воентелеком» - 826 ремонтный завод средств связи Хохрякова Данилы Валерьяновича, признанного виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159, частью 4 статьи 160 и частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, и бывшего директора Мытищинского филиала ОАО «Воентелеком» - 22 экспериментальный завод средств связи Щербакова Андрея Алексеевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В поле зрения оперативников Хохряков Д.В. попал ещё в 2014 году, в то время как Щербаков А.А. уже находился под следствием и начал давать признательные показания о своих махинациях с бюджетными средствами, выделяемыми на ремонт техники связи Минобороны России.

Результаты проведенных в 2014 – 2016 гг. Управлением ФСБ России по Северному флоту и военной прокуратурой СФ оперативно-розыскных и надзорных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом СК РФ по Мурманскому гарнизону уголовного дела в отношении указанных лиц в связи с хищениями государственных средств в особо крупном размере. В ходе расследования была доказана причастность к инкриминируемым им преступлениям, совершенным совместно с использованием своего служебного положения в период руководства вверенными ими оборонными предприятиями Мурманска и Московской области.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, полученные материалы позволили военным следователям в полной мере доказать причастность Хохрякова Д.В. и Щербакова А.А. к мошенничеству при исполнении их предприятиями государственного оборонного заказа.

В результате, судом Хохрякову Д.В. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей, а Щербакову А.А, ранее судимому и отбывающему наказание, – в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей. С осужденных в пользу АО «Воентелеком» взыскано более 9,5 млн рублей.