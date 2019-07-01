С передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям

В Росрыболовстве 27 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при Федеральном агентстве. В заседании приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов и заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Григорий Ледков. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Участниками заседания рассмотрены актуальные для отрасли вопросы.

С докладом о состоянии дел по подготовке кадров образовательными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству, выступил член Общественного совета, ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ), председатель Совета ректоров Росрыболовства Владимир Волкогон. Как он отметил, в соответствии с данными мониторинга Министерства образования и науки все вузы Росрыболовства признаны эффективными. В настоящий момент более 36 тысяч учащихся получают начальное, среднее и высшее образование. Кроме того, по программам дополнительного профессионального образования переподготовку и повышение квалификации в образовательных учреждениях ведомства получают более 33 тысяч слушателей в год. Было отмечено, что руководством Росрыболовства уделяется значительное внимание и оказывается поддержка отраслевых образовательных учреждений.

Учебные заведения тесно взаимодействуют с рыбопромышленными предприятиями, которые являющимися базовыми площадками для прохождения практики.

Среди основных тенденций, влияющих на образовательный процесс вузов ведомства, докладчик назвал возрастающую открытость глобального информационно-образовательного пространства и цифровизации образования, что требующих в свою очередь значительных инвестиций. Также Владимир Волкогон отметил, что увеличивается ресурсная нагрузка на рыбохозяйственные вузы для выполнения требований Международной конвенции ПДНВ и Минтранса РФ для заключения соглашений о признании.

Как было отмечено во время обсуждения вопроса, последние пять-шесть лет остро стоит вопрос по обеспечению обмундированием и питанием курсантов, уровень финансирования не позволяет соблюдать установленные нормы питания и форменного обмундирования. Вместе с тем, докладчик напомнил об особом статусе курсантов Росрыболовства, который закреплен ст. 33, 37, 38 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и обратился с предложением к участникам Общественного совета при Росрыболовстве обратиться в Минобрнауки о рассмотрении возможности для увеличения финансирования обеспечения питанием и обмундированием курсантов, а также для приобретения тренажерного оборудования для подготовки по морским специальностям.

«Безусловно, необходимо сохранять и развивать отраслевое образование, включая морские специальности. Учебные заведения Росрыболовства – это фундамент продовольственной безопасности страны и хотелось бы, чтобы им Министерством науки и образования также уделялось должное внимание, наравне с подведомственными вузами Минобрнауки», – подытожил Владимир Волкогон.

В ходе обсуждения темы член Совета Сергей Самойлов с обеспокоенностью поделился своим мнением по проблемам Архангельского рыбопромышленного колледжа, входящего юридически в структуру Мурманского государственного технического университета (МГТУ), который в настоящее время находится в ведении Минобрнауки. «Идёт процесс перехода Архангельского рыбопромышленного техникума в Северный арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова и были проблемы с финансированием и рыбопромышленники всячески оказывали помощь. Безусловно, с передачей техникума в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям. Наша отрасль специфическая – курсанты получают не только техническую специальность, но учатся добывать рыбу, перерабатывать ее. И сейчас возникли вопросы с прохождением практики курсантами техникума. Если сейчас не забить тревогу, Северный бассейн останется без специалистов», – отметил он. Вопрос по ситуации Архангельского рыбопромышленного колледжи и подготовки кадров для Северного бассейна от Общественного совета при Росрыболовстве решено включить в обращение в Морскую коллегию при правительстве России и Общественную палату России, сообщает пресс-служба Росрыболовства.