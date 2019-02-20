«С песней на борту» оказались 50 участников детско-юношеского музыкального конкурса

В минувшие выходные в Мурманске состоялся детско-юношеский музыкальный конкурс «С песней на борту – ДЕТИ». В нём приняли участие более 50 исполнителей песен о российском флоте из всех уголков Мурманской области – от Североморска до Полярных Зорь. Организатором конкурса флотской песни выступило мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота.

Среди исполнителей лучшим стали Вера Кучина (КСП «Возрождение», г. Полярные Зори), Артём Каминский (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск) и Елизавета Елецкая (народный самодеятельный коллектив Клуб авторской песни «Бухта надежд», г. Североморск) – они заняли 1, 2 и 3 место соответственно. Среди ансамблей силы распределились следующим образом: сильнейшим был признан Клуб авторской песни «Роза ветров» (г.Мончегорск), народный самодеятельный коллектив ансамбль «New stars» (мкр.Росляково) и ансамбль «Зелёная карета» Мурманского академического лицея.

Кроме того, лучшим наставникам конкурса – Екатерине Хомицкой, Андрею Миронюку и Надежде Ишкуловой - были вручены специальные дипломы за высокий профессионализм и большой вклад в культурное и патриотическое воспитание молодежи. Спецпризы также получили участники конкурса, которые впервые вышли на сцену и успешно дебютировали – Дарья Олонцева (народный самодеятельный коллектив Клуб авторской песни «Бухта надежд», г. Североморск) и Ева Короткова (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск).

Вручали награды и поздравляли победителей, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска и член правления МРО ОДПФ Михаил Белошеев, заместитель председателя МРО ОДПФ Виталий Поборчий, руководитель Оргкомитета конкурса и член правления МРО ОДПФ Мария Олейник, а также член жюри конкурсов «С песней на борту» и «С песней на борту – ДЕТИ» Олег Сюсюра.

Главная задача конкурса – популяризировать флотскую песню, привлечь интерес к теме Российского флота, повысить культурный уровень детей и молодежи. Этот уже второй конкурс из серии «С песней на борту», в первом принимали участие взрослые музыканты, а по итогам был выпущен аудио-диск из авторских произведений о флоте. Концерты победителей и членов жюри первого проекта проходят по всей Мурманской области.

В этом году конкурс проходил совместно с фестивалем авторской песни «Маленький фонарщик» на площадке ДК им. С.М. Кирова.