С Петрозаводским государственным университетом будет заключено соглашение о подготовке медицинских кадров для Мурманской области

Состоялась встреча министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева с заведующей кафедрой госпитальной терапии медицинского института Петрозаводского государственного университета, д.м.н. Натальей Везиковой.

На встрече обсуждались вопросы дополнительного профессионального образования медицинских работников, размещения информации в Петрозаводском государственном университете о возможности трудоустройства в медицинские организации Мурманской области, а также формы профориентационной работы с выпускниками мурманских школ.

По итогам встречи достигнута договоренность о заключении с вузом соглашения, направленного на подготовку медицинских кадров для нашего региона, в том числе касающегося последипломного образования, обучения в симуляционных центрах врачей акушеров-гинекологов, рентгенологов и врачей УЗИ.