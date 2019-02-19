С платёжных карт россиян в 2018 году несанкционированно были сняты 1,385 млрд рублей

Объём несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% по сравнению с 2017 годом и составил 1,385 млрд рублей, говорится в обзоре ФинЦЕРТа ЦБ РФ. Количество таких мошеннических операций в прошлом году достигло 416,93 тысячи, что на 31,4% больше аналогичного показателя за 2017 год. Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году выросла на 9,6% - до 3,32 тысячи рублей против 3,03 тысячи рублей в 2017 году.

Как отмечает ФинЦЕРТ, такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций в отчетном периоде. «Необходимо отметить, что большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии)», - говорится в обзоре.

В нём также указывается, что доля несанкционированных операций в общем объёме операций с картами в 2018 году составила 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. «Указанные значения не превышают установленный Банком России целевой показатель доли объёма несанкционированных операций в общем объёме операций, совершенных с использованием платежных карт. Этот показатель установлен на уровне 0,005%», - уточняет ФинЦерт.

Как говорится в обзоре, согласно предоставленной участниками рынка отчетности, на несанкционированные операции за пределами России приходится 44% от количества и 40,7% от объёма всех несанкционированных операций.