С подводными спасателями Северного флота проведена первая в новом году тренировка

На Северном флоте прошла первая в новом году тренировка сил поисково-спасательного обеспечения с участием подводного обитаемого аппарата АС-34, предназначенного для спасения экипажей аварийных подводных лодок. Экипаж аппарата отработал задачи по надводному и подводному маневрированию в Кольском заливе.

АС-34 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий». В ходе тренировки экипаж автономного подводного спасателя отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта своего судна-носителя. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Тренировка в Кольском заливе традиционно заняла несколько часов.