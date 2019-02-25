С пожарным шлангом – на лыжах по крутому склону

Состоялся шестой открытый пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду среди подразделений Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Мурманской области, посвященный памяти начальника 33 пожарной части А.Е. Грачева. Мероприятие было проведено в прошедшие выходные на горнолыжном склоне Учебно-спортивного комплекса в микрорайоне Кукисвумчорр города Кировска.

Организаторами мероприятия выступили представители Кировского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» при поддержке Главного управления МЧС России по Мурманской области. Представители пожарной охраны этим фестивалем поддержали акцию «МЧС за здоровый образ жизни».

- Командам предстояло выступить в трёх дисциплинах — это горные лыжи и сноуборд, - рассказывает Никита Сидоров, старший инспектор отделения кадров и воспитательной работы ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области». - Третья дисциплина, наиболее сложная и зрелищная — это спуск с горы сразу троих человек с пожарным рукавом.

Пожарно-спортивный фестиваль проводился среди мужчин и женщин - работников и сотрудников подразделений ГПС и АСФ региона, а также их детей. В фестивале приняли участие команды, представляющие Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр - филиал СЗРПСО МЧС России, подразделения федеральной противопожарной службы по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, аэропорта «Хибины», а так же Кировского отдельного военизированного горноспасательного отряда.

В итоге места распределились следующим образом: 1 место – Кировский ОВГСО; 2 место – 8 ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области»; 3 место – Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр - филиал СЗРПСО МЧС России.