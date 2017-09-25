С приходом новых членов ОНК удастся решить вопрос оперативности посещения мест заключения, находящихся в отдаленных территориях региона

Секретарь Общественной палаты Мурманской области, председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Юрий Мананков принял 22 сентября участие в онлайн-совещании Общественной палаты РФ. Темой совещания стало объявление процедуры дополнения составов общественных наблюдательных комиссий новыми членами. В 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в Мурманской области, с 25 сентября начинается донабор в состав ОНК.

Необходимость в увеличении численного состава ОНК в Мурманской области вызвана тем, что большинство членов ОНК проживают в административном центре, в отдалении от мест принудительного содержания, что существенно затрудняет их посещение.

Юрий Мананков выступил на совещании с информацией об опыте работы ОНК Мурманской области, о взаимодействии с региональной Общественной палатой, прокуратурой, УФСИН, УМВД России по Мурманской области, внёс предложения по уменьшению количества предоставляемых кандидатами документов, в частности справки о судимости.

Касаясь вопроса увеличения состава ОНК, Юрий Мананков выразил надежду, что с приходом новых членов ОНК удастся решить вопрос оперативности посещения мест заключения, находящихся в отдаленных территориях и ЗАТО.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отметил положительный опыт работы ОНК Мурманской области.