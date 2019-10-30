С Россией в сердце навсегда

29 октября в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялся утренник «Моя земля – моя Россия», посвящённый Дню народного единства.

В мероприятии приняло участие более 125 человек: дети, посещающие осенний оздоровительный лагерь, обучающиеся гимназии № 8, средней общеобразовательной школы № 53 и подопечные Мурманского Центра помощи семье и детям.

Вместе с героями русского фольклора Матрёшкой и Петрушкой в исполнении библиотекарей ребята совершили экскурс в историю России и узнали о подвигах героев Смутного времени: Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Ивана Сусанина и Патриарха Гермогена. Дети поучаствовали в беседе о единстве многонационального народа страны в борьбе против захватчиков.

Юные мурманчане с увлечением отправились в мультимедийное путешествие по республикам Российской Федерации. Они рассмотрели гербы, посмотрели мультфильмы о столицах, послушали о традиционных ремёслах и блюдах. Мастер-классы по исполнению народных танцев вызвали огромный интерес у школьников. Дети активно участвовали в народных играх и литературных конкурсах.