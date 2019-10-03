С рыбы переходим на краба?

Сегодня состоится встреча с участниками экспедиции научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов», проводившими в этом году исследования запасов северных морей. Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» совершило переход из Владивостока в Мурманск для усиления экспедиционных исследований на Северном бассейне. Во время следования Северным морским путем учёные провели работы по изучению запасов Арктики. НИС «Профессор Леванидов» со всеми лабораториями и научным оборудованием будет передано из Тихоокеанского филиала ВНИРО в Полярный филиал (ПИНРО) и останется в Мурманске для дальнейшего выполнения комплексных научных исследований.

А в преддверии этого события barents-news опубликовал материал заместителя главного редактора агентства «Сводка Плюс» Николая Лукьянчука с пессимистическими прогнозами на вылов морских биоресурсов в Северном Ледовитом океане.

По данным Росрыболовства российские рыбаки добыли водных биоресурсов на 1,8% меньше уровня 2018г. (итого 3,73 млн тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбаки РФ увеличили добычу на 39% (итого 239,2 тысячи тонн). В Северном бассейне, Баренцево, Белое, Карское моря - отмечается самое значительное снижение добычи - рыбы и морепродуктов на 20% меньше по сравнению с 2018 годом - до 391,2 тысячи тонн. Вылов трески и пикши упал, соответственно на 34 тысячи тонн меньше (до 263,3 тысячи тонн), и 16,74 тысячи тонн (до 55,24 тысячи тонн).

Также упал вылов тихоокеанского лосося, на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, что вызывает особую тревогу. Это привело к резкому росту оптовых цен на горбушу и кету. Горбуша (самый распространенный вид тихоокеанского лосося) выросла в цене на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года. Цена на кету увеличилась на 17% на Дальнем Востоке (1 кг - 210 рублей), и уже на 47% в Центральной России (1 кг – 250 рублей.). И хотя сейчас килограмм горбуши в центре России стоит 155 рублей, а на Дальнем Востоке – 125 рублей, по мнению экспертов рынка в рознице рыба тоже подорожает.

На других бассейнах и с другими видами рыбы ситуация несколько лучше, но также не вызывает оптимизма.

На Западном бассейне добыча выросла на 6%, в основном за счёт шпрота и сельди. В Азово-Черноморского бассейне - на 1,84%. В Волжско-Каспийском бассейне отмечается значительное увеличение добычи биоресурсов - на 22% больше, однако общий объём добычи невысок, в пределах 39,3 тысячи тонн. В Дальневосточном бассейне вылов возрос незначительно – на 0,6% больше, но это самый богатый на улов регион - 2,68 млн тонн. Также по данным Минсельхоза в зонах иностранных государств российские суда выловили водных биоресурсов на 21% меньше, чем в 2018 году (итого 250,4 тысячи тонн).

Это может оказать влияние на решения 49-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая пройдёт с 14 по 18 октября в Петрозаводске. Главным вопросом сессии станет регулирование промысла трески, пикши, синекорого палтуса, морского окуня и других рыб в Баренцевом и Норвежском морях в 2020 г.

Повестки работы комиссии определялась на прошлой неделе в Осло, где прошла на днях встреча сопредседателей комиссии: заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов и заместитель постоянного замминистра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Мортен Берг. Базовый вопрос: «Управление и контроль за промыслом, технические меры регулирования и сотрудничества в научных исследованиях». Российская делегация уделила особое внимание рыболовству в районе архипелага Шпицберген, поскольку с 1 июля 2019 г. меняются предписания по ограничениям для донного промысла в норвежских водах. Норвежская сторона сделала акцент на проведение исследований для принятия решений о мерах регулирования водных биоресурсов.

По мнению руководителя экспертного центра «Помор» Тимофея Суровела: «ничего хорошего работа комиссии для мурманских рыбаков не принесёт, и в следующем году работа российских рыбаков снова будет ограничена в связи с новыми квотами, что на фоне снижение качества рыбы из-за продолжения загрязнения Норвегией вод Баренцева моря отходами рудного производства, приведёт к дальнейшему палению доходов российских рыбаков».

Есть и хорошие новости. По итогам исследования в Баренцевом море возле мурманского берега учёные обнаружили крупное скопление молоди камчатского краба. Это даёт хорошие перспективы пополнения промыслового запаса в ближайшие годы для Северного бассейна.

Работы выполняли сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) на судне «Профессор Бойко». Комплексная съёмка камчатского краба в 2018 году состояла из двух этапов. С 20 июля по 9 августа учёные проверили прибрежные районы при помощи крабовых ловушек и методами подводного наблюдения. С 16 августа по 4 сентября были проведены исследования при помощи донного трала.

«Важным итогом съёмки стало заключение о том, что в сравнении с 2017-2018 гг. массовые скопления камчатского краба, в том числе самцов промыслового размера, сместились восточнее», - заметили во ВНИРО. Учёные считают, что это может быть связано с особенностями распределения в 2019 г. придонных вод с различным теплосодержанием. Положительные аномалии температуры воды были отмечены именно на востоке обследованной акватории – в районе 45-46 градуса восточной долготы, пишет Николай Лукьянчук.