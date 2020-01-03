С самых первых дней нового года в «Сириус» направляются школьники Мурманской области

Сегодня, 3 января, в Сочи вылетают 11-классники Яна Мордвинцева из Заполярного и Арсений Пущин из Мурмашей. Ребята примут участие в литературных дискуссиях, посвященных современной, изданной на рубеже ХХ и ХХI веков, литературе для подростков и молодежи. Образовательная программа Литературное творчество «Современный литературный поток» будет реализована на базе специализированной образовательной среды, выстроенной в логике литературной метафоры НИИЧАВО им. А. и Б. Стругацких – «Понедельник начинается в субботу». Чтобы попасть на программу, Яна и Арсений прошли конкурсный отбор экспертного совета Фонда «Талант и успех», представили свои филологические достижения.

10 января в сочинский «Сириус» отправится ещё один мурманский школьник – одиннадцатиклассник Мурманского академического лицея Сергей Савин, который, пройдя отборочный конкурс, был приглашен для участия в январской научной школе по математике и программированию. Программа школы будет состоять из трёх треков: математика, компьютерные науки и программирование. Участники программы смогут выбирать курсы из любого трека. Математические курсы познакомят школьников с классическими результатами в теории чисел, алгебраической геометрии, топологии, теории сложности вычислений, математической статистике и других областях математики, недавними достижениями и открытыми задачами. На курсах по компьютерным наукам школьники познакомятся с анализом изображений, машинным обучением, солверами для поиска комбинаторных объектов. На программистских курсах учащиеся будут разбираться с тем, как устроен интернет, программировать на Kotlin и Haskell, работать в командной строке. В программе запланированы общеобразовательные и обзорные лекции: о профессиях математика и программиста, высшем образовании, системах контроля версий, типографике и многом другом.

Участники программы смогут пообщаться с преподавателями факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, в непринужденной обстановке задать вопросы о профессиональных ориентирах, погрузиться в мир научных исследований в различных областях математики и computer science.

Все участники январских смен в «Сириусе» возвращаются в Мурманск 26 января.