С шедеврами православного искусства можно ознакомиться во флотской столице

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев посетили выставку «Шедевры современного православного искусства России» в Духовно-просветительском центре.

Подготовили и привезли экспозицию на Кольский Север Благотворительный фонд культурных и социально-значимых инициатив имени святого праведного воина Федора Ушакова и Благотворительный фонд «Достойно есть» в сотрудничестве с Североморской Епархией.

Глава ЗАТО Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев в сопровождении Епископа Североморского и Умбского Митрофана ознакомились с произведениями искусства. Это работы нескольких мастерских, выполненные в разных техниках из бересты, фарфора, золота, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями.

Владимир Евменьков отметил высокий уровень выставки православного искусства, до этого экспозиция побывала в Японии и в посёлке Умба Мурманской области.

Выставка в Североморске начала свою работу 5 января и за это время её посетило более 700 человек. В Духовно-просветительском центре шедевры будут находиться до 13 января, а к 15 числу их ждут в Мурманском краеведческом музее.