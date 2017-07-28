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Мурманская область. Арктика28.07.17 13:06

С трудом и занятостью в Мурманской области всё хорошо

В ходе заседания правительства Мурманской области председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный представил отчет о работе своего ведомства в 2016 году. Он  отметил, что за 2016 год служба занятости населения оказала более 110 тысяч услуг, за содействием в трудоустройстве в центры занятости населения обратилось около 31 тысячи граждан.

«Системная работа комитета в решении вопросов занятости и социально-трудовой сферы позволила получить положительные для региона результаты. В 2016 году на 0,1% сократился уровень регистрируемой безработицы. На 1 января 2017 года он составил 1,7%. На 10% снизилась численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, на 18% возросло число вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения. Ежегодно Минтрудом России проводится мониторинг качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения по всем субъектам Российской Федерации. В 2016 году по результатам мониторинга Мурманская область заняла 4 место по СЗФО», – сообщил Константин Бережный.

В 2016 году была продолжена реализация комплекса мер, определенных в майских указах президента Российской Федерации, в части содействия в трудоустройстве и профессиональной реабилитации незанятых инвалидов. В 2016 году в организациях и на предприятиях Мурманской области создано 80 специально оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, направлено на профессиональное обучение 103 человека данной категории.

«Одной из важнейших задач, стоящих перед комитетом, является снижение неформальной занятости. Так, в 2016 году легализована деятельность более 17 тысяч граждан, при этом сумма начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ составила 279 млн рублей», – подчеркнул председатель комитета.

Среди ключевых задач на текущий год глава ведомства отметил, в частности, сохранение стабильной ситуации на рынке труда Мурманской области, сдерживание уровня безработицы и снижение напряженности на рынке труда, обеспечение условий доступности для инвалидов государственных услуг и повышение уровня их трудоустройства.

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