С удачным возвращением моряков барка «Седов» поздравил глава Мурманской области Андрей Чибис

Утром 2 августа учебный парусный барк «Седов» пришвартовался у причала морского вокзала Мурманска. На борту легендарного судна – 111 курсантов из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга. Мурманских ребят на берегу встречали родные и близкие.

Это первый с 2015 года заход парусника в некогда родной порт. Два года назад барк «Седов», принадлежавший МГТУ, решением Росрыболовства был передан Калининградскому государственному техническому университету и поменял порт приписки на Калининград.

В этом году благодаря личной инициативе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и проведённой правительством региона большой работе курсанты МГТУ вновь получили возможность проходить на судне практику. Следующим шагом стало включение Мурманска в маршрут летнего учебного рейса «Седова».

Парусник должен был прибыть в порт на пару дней раньше, но в пути попал в семибалльный шторм. По словам капитана судна Евгения Ромашкина, в экстремальных условиях курсанты проявили себя с наилучшей стороны, и благодаря слаженным действиям экипажа барк без потерь дошёл до Мурманска.

Столица Заполярья празднично встретила прославленный корабль. На площади перед морским вокзалом курсантов и экипаж торжественным маршем встретил духовой оркестр.

С удачным возвращением моряков поздравил глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Думаю, меня все поддержат в том, что для нашей области сегодня настоящий праздник – «Седов» снова в Мурманске! Прекрасно, что наши курсанты вновь имеют возможность проходить практику на легендарном барке, и что эта практика станет постоянной. Знаю, что рейс был непростым, но теперь, после всех испытаний, вы не просто курсанты, а настоящие морские волки!», – подчеркнул врио губернатора.

Команду «Седова» приветствовали многочисленные почётные гости, в том числе замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, замначальника Управления Президента РФ по общественным проектам Константин Долгов, ректоры КГТУ и МГТУ Владимр Волкогон и Сергей Агарков, начштаба материально-технического обеспечения Северного флота контр-адмирал Алексей Кияшко, гендиректор АО «КГМК» Евгений Борзенко, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Затем ребятам из Мурманска была предоставлена возможность пообщаться с родными, а на борту парусника началось заседание вновь созданного попечительского совета барка «Седов», в который вошли представители власти, высшего образования и крупного бизнеса. Главной темой обсуждения стало развитие морского образования в Мурманской области.

«Нам нужно развивать нашу мореходку, чтобы ребята с удовольствием приходили учиться, чтобы они получали высокооплачиваемые рабочие места. Мы очень подробно это обсудили. Договорились с коллегами к октябрю выработать стратегию развития нашего высшего образования в отношении мореходки. А быстрые шаги – это обеспечение материально-технической базы МГТУ и морского колледжа. Сейчас мы эту работу запустили, и все участники совета – это и наши рыбаки, и крупнейшие компании, такие как НорНикель и ФосАгро, – выразили готовность поддержать, в том числе финансово, развитие нашего высшего образования. Мы максимально быстро стараемся делать всё, чтобы менять ситуацию в области. Чтобы в области было жить интересно и престижно», – отметил глава Мурманской области Андрей Чибис по итогам совещания.

«Седов» проведёт в Мурманске четыре дня. У мурманчан и гостей города будет возможность подняться на борт парусника, познакомиться с бытом моряков.

Затем барк снова выйдет в море. У курсантов впереди ещё половина рейса – более 2000 морских миль, подготовка и сдача экзамена по специальности. Планируется, что в ближайшие годы заходы «Седова» в Мурманск вновь станут регулярными.

Осенью «Седов» вместе с барком «Крузенштерн» и фрегатом «Паллада» примет участие в кругосветном плавании, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В 2020 году запланировано участие парусника в международных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы. А в 2021 году сам «Седов» отметит славный юбилей – 100-летие, и в честь праздника обязательно прибудет в Мурманск.