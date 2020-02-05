С улицы Коммуны стартует акция «Эстафета Победы»

В Мурманске в связи с организацией торжественного митинга в рамках проведения этапа акции «Эстафета Победы», посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., будет освобождена от всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, улица Коммуны - от улицы Академика Книповича до дома № 5 по улице Коммуны - с 00.00 до 12 часов 5 февраля.

Также на данном участке дороги будут запрещены движение, остановка и стоянка транспорта.