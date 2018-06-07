Оптовики и АЗС в Мурманской области резко увеличили цены на топливоЛовозерский район опять порадует нас «Саамскими играми»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.06.18 08:20

С утечкой топлива на учениях справились успешно

На Восточной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ» прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. В тренировке были задействованы специалисты теплоснабжающего предприятия, подразделений ГУ МЧС России по Мурманской области, АСФ ООО «Газтурбо».

По легенде учений во время планового обхода территории Восточной котельной дежурный машинист обнаружил разгерметизацию мазутного резервуара № 1 и утечку топлива. Для устранения внештатной ситуации были вызваны спасательные службы города и аварийно-спасательное формирование ООО «Газтурбо» – организация, специализирующаяся на ликвидации ЧС, связанных с нефтепродуктами. После устранения разлива топлива начался сбор загрязненного грунта и его вывоз на полигон. В результате совместных действий всех служб последствия ликвидированы, ущерб окружающей среде не нанесён.

«Подобные учения дают нам возможность отработать навыки, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. Взаимодействие энергетиков и служб было слаженным и оперативным», – отметил главный инженер ПАО «МТЭЦ» Вячеслав Мухин.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 422 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Александр
06.06.18 23:14
А не пора ли господину В.Евменькову написать новое распоряжение о возобновлении отопления жилого фонда?!! Уже более двух недель среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 С,а в отдельные дни
Комментарий к новости:В Североморске отключили отопление
Zviygincew
06.06.18 23:03
Да, честь мундира обязывает судиться. Но я понимаю, если доказывать свою невиновность, но не зарабатывать бабки на правде!!! Видимо, дело не в чести
Комментарий к новости:Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят
Карева Анастасия
05.06.18 13:55
Отвечу на вопрос Сергея. Специалисты учатся, получают знания и опыт и уходят дальше - многие в другие города, на столичные каналы. И это наша гордость. Люди всегда со временем меняют работу, меняют ма
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире10:20«Общая терапия». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:15«Международные новости». Информационная программа11:35Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС в Мурманской области резко увеличили цены на топливо-PRO ВалютуКурс евро вырос на 35 копеек, доллара - на 2 копейки-PRO ЭнергетикуТеплоэнергетики переходят на «трубы нового поколения»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика