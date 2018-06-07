С утечкой топлива на учениях справились успешно

На Восточной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ» прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. В тренировке были задействованы специалисты теплоснабжающего предприятия, подразделений ГУ МЧС России по Мурманской области, АСФ ООО «Газтурбо».

По легенде учений во время планового обхода территории Восточной котельной дежурный машинист обнаружил разгерметизацию мазутного резервуара № 1 и утечку топлива. Для устранения внештатной ситуации были вызваны спасательные службы города и аварийно-спасательное формирование ООО «Газтурбо» – организация, специализирующаяся на ликвидации ЧС, связанных с нефтепродуктами. После устранения разлива топлива начался сбор загрязненного грунта и его вывоз на полигон. В результате совместных действий всех служб последствия ликвидированы, ущерб окружающей среде не нанесён.

«Подобные учения дают нам возможность отработать навыки, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. Взаимодействие энергетиков и служб было слаженным и оперативным», – отметил главный инженер ПАО «МТЭЦ» Вячеслав Мухин.