С утра до вечера - фестиваль «Гольфстрим» собрал тысячи мурманчан на праздник спорта, здоровья и молодости

Сегодня в Мурманске в районе Кольского моста вновь проходит полюбившийся мурманчанам и гостям города спортивный фестиваль «Гольфстрим». Программа фестиваля включает соревнования по множеству видов спорта для профессионалов и любителей всех возрастов. Участники фестиваля состязались в велоспорте, волейболе, мини-футболе на песке, пейнтболе, петанке, регби и парковых шахматах. Самые юные физкультурники показали себя в заездах на беговелах и роликах. Специальную дистанцию преодолели и северяне с ограниченными возможностями здоровья. Самые мужественные и подготовленные спортсмены попробовали свои силы в ледяном плавании через Кольский залив. Кульминацией праздника по традиции стал зрелищный массовый легкоатлетический забег по Кольскому мосту – «Мурманская миля». Кроме того, гости фестиваля могли наблюдать парад автомототехники, соревнования гонщиков по автокроссу, шоу на воде и парад маломерного флота.

Приветствуя участников, гостей и организаторов фестиваля, губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что «Гольфстрим» – это праздник спорта, здоровья и молодости.

«Фестиваль «Гольфстрим» – одно из самых грандиозных спортивных событий года в масштабах всей области. Я благодарю руководство города Мурманска, городской спорткомитет и мурманчан за то, что принять участие в фестивале, даже просто полюбоваться на это яркое, незабываемое зрелище люди едут из других регионов и даже из-за рубежа», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона пожелала спортсменам победы, а зрителям – удовольствия и хорошего настроения.

А праздник спорта продолжается: в с 16.00 до 18.00 состоится церемония награждения победителей и призеров фестиваля, которое будет прерываться музыкально-культурными выступлениями коллективов самодеятельности и выступлением Юлии Михальчик.