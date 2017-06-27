С «вечной» лужей во дворе поможет справиться программа «Формирование комфортной городской среды»

В городе атомщиков районе домов №№ 1,3 и 5 по Нивскому проспекту идут работы по созданию удобной инфраструктуры дворовых территорий. Уже сформирована пешеходная дорожка, завершен монтаж ограждений в районе перехода через дорогу у дома № 5. Начаты работы по созданию заезда во двор дома № 1, где будет организован сквозной проезд. Именно эта проблема не решалась годами - автомобили проезжали по тротуару.

Работы на данном участке выполняются за счёт средств благотворительности Кольской АЭС. Кроме того, жители дома № 3 планируют включить свой двор в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. В своей заявке собственники отразили необходимость обустройства автостоянки, замены урн и решения проблемы с «вечной» лужей во дворе.

Программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает финансирование из нескольких источников – кроме бюджетных средств, необходимо участие самих жителей. Жильцы дома № 3 по Нивскому проспекту планируют использовать собственные средства и средства от аренды – на крыше здания установлена антенна сотовой связи.

Кстати, дом № 3 по Нивскому проспекту может считаться образцовым в Полярных зорях в части управления общедомовым имуществом. На получаемые от аренды средства жильцы уже установили надёжную входную дверь, старые окна в подъезде заменили на стеклопакеты, закупили новые почтовые ящики и позаботились о сохранности имущества, установив камеры видеонаблюдения.