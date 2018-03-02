С выплатами пенсий задержек не будет

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется ежемесячно с 3 по 21 число. Выплата пенсий, приходящаяся на праздничный день 8 марта, будет осуществлена через отделения почтовой связи на день раньше – 7 марта.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в марте в обычные сроки.