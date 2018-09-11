С заботой о «предпенсионниках»

Роструд передал в службы занятости списки предприятий со всей России, где работают люди предпенсионного возраста, чтобы следить за соблюдением их прав. «Мы сейчас передали порядка 343 тысяч предприятий списки в службы занятости, и разбили на каждый регион, чтобы уже сейчас работать с предпенсионерами адресно, чтобы сегодня понять, чему их переучивать, а что им предложить», - сказал глава Роструда Всеволод Вуколов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник.

Госдума уже на этой неделе может рассмотреть в первом чтении инициированный президентом РФ законопроект о введении уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Профильный комитет - по государственному строительству и законодательству - рекомендует включить проект закона в повестку заседания Госдумы на 13 сентября, сообщили «Интерфаксу» в нижней палате парламента.

11 сентября депутаты проведут первое в этой осенней сессии пленарное заседание.

Законодательные изменения, которые предложил президент РФ Владимир Путин, предполагают установление уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста.

Из документа, размещенного в базе данных нижней палаты парламента, следует, что за отказ в приёме на работу или увольнение с работы граждан предпенсионного возраста нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов.

В примечании к поправкам говорится, что «под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ».

В пояснительной записке указано, что проектом закона предполагается установить уголовную ответственность, для чего Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 144-«прим».

«На законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда», - говорится в документе.

В пояснительной записке сказано также, что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность необоснованного отказа в приёме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».