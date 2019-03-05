С заботой о юных мурманчанах

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил детский сад № 110, где были выполнены капитальные работы.

В здании обновили все инженерные сети: канализацию, водоснабжение и систему отопления. Были проведены работы по замене кафельной плитки в помещениях пищеблока, прачечной, буфете и туалетах, также здесь появилась новая сантехника. В рамках программы «Теплое окно» произведена замена оконных блоков в большинстве помещений садика.

– Это один из первых детских садов, где проведен не просто ремонт, а настоящая реконструкция, – отметил Андрей Сысоев. – В первую очередь решался вопрос комфорта детей – после замены окон и систем теплоснабжения в здании стало намного теплее. В ближайшие три года мы планируем закончить установку современных оконных блоков во всех детских садах города, также планируется большая работа не только по ремонту садов, но и по обновлению фасадов учреждений.

Дошкольное учреждение посещает 220 детей от 1,6 до 7 лет. На время реконструкции ребята находились в других садах города и после ремонта были рады вернуться в свой обновленный детский сад.

– Была проведена огромная работа, и сейчас, конечно, очень приятно видеть результат, – рассказала заведующая МБДОУ № 110 Ольга Олькина. – Изменения оценили и воспитанники – первое время они по несколько раз бегали мыть руки, потому что и краны удобные, и вешалки красивые, и все как дома.