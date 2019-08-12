С заботой о юных мурманчанах

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь проверил ход ремонтных работ в детском саду № 140. Здесь в рамках программы «Тёплое окно» производится замена оконных блоков.

– У нас комплексный подход к ремонтам учебных заведений, рабочие стараются в максимально короткие сроки выполнить большой объём работ. При этом тщательно контролируется качество ремонтов, безопасность детей превыше всего, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Непосредственно в этом детском саду производится замена окон, ограждения, выполнен ремонт крыльца.

Всего за период реализации проекта «Тёплое окно» за пять лет обновлено более десяти тысяч оконных блоков в детских садах, школах, поликлиниках.

Также в этом году в городе стартовала новая программа по ремонту фасадов школ и детских садов. Уже утверждён перечень объектов, идет разработка проектной документации.