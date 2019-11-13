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Мурманская область. Арктика13.11.19 15:30

С заботой о здоровье юных мурманчан

Ежегодно накануне полярной ночи дошколята во всех детских садах и прогимназиях Мурманска начинают получать капсулы с рыбным жиром местного производства. Он является хорошим дополнением к сбалансированному рациону питания. Пищевую добавку дают детям, не имеющим противопоказаний для этого, только с согласия родителей и под строгим контролем медицинских и педагогических работников.

Приём рыбного жира — лишь часть целой оздоровительной программы. В нее входит не только витаминизация, но и прогулки на свежем воздухе с активными играми, занятия физической культурой. Важную роль играет питание. В рационе обязательно присутствуют овощи, рыба, мясо. Оздоровлением воспитанников занимаются и в детском саду № 46, который подключился к проекту в 2015 году с момента присоединения поселка Росляково к Мурманску.

— В нашем саду разработана серьезная программа по оздоровлению детей в период подготовки к полярной ночи и выхода из неё, — рассказала заведующая детским садом № 46, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. — У детей увеличивается время на сон, а длительность занятий уменьшается. Дети чаще гуляют, больше отдыхают, играют в подвижные игры. Такая практика приносит свои плоды. Ребята высыпаются, легче встают по утрам, становятся спокойнее, меньше болеют. У малышей повышается настроение и работоспособность.

Рыбный жир получают дети с трёх лет. Добавка выдается бесплатно в виде капсул с разными вкусами: лимонным, малиновым, клубничным, апельсиновым и киви.

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