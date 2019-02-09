Саами хотят петь!

6 февраля в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню Саами, в комитете по культуре и искусству Мурманской области состоялась рабочая встреча по вопросу перспектив развития саамского традиционного пения.

На встрече присутствовали член рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона Домна Максимовна Хомюк, представители регионального комитета по культуре и искусству, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Участниками проработаны вопросы сохранения, популяризации и развития саамского традиционного пения.

В ходе встречи было решено совместно с представителями саамского сообщества организовать совместные творческие проекты популяризации саамского традиционному пению, оцифровать аудиозапись саамских исполнительниц, провести мастер-классы и творческие лаборатории.