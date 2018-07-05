Саамская община «Тулома» реализовала проект, направленный на сохранение, развитие и популяризацию саамской культуры и традиций

Территориально-соседская община коренного малочисленного народа саамов «Тулома» завершила реализацию проекта «Программа сохранения, развития и популяризации саамской культуры и традиций».

Проект стал одним из победителей конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, который ежегодно проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, и осуществлялся в целях сохранения, развития и популяризации саамской культуры и традиций через комплекс мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, пропаганду межкультурного взаимодействия, укрепление института семьи и традиционных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, повышение социальной активности людей старшего поколения.

Участники проекта посетили оленеводческую базу «Самь-Сыйт», Ловозерский районный национальный культурный центр, Ловозерский музей истории, культуры и быта кольских саамов, где смогли познакомиться с саамской культурой, бытом, традициями, национальными жилищами.

В рамках проекта проведены курсы по саамскому рукоделию. С древнейших времен рукоделие являлось неотъемлемой частью саамского быта, отражением его культуры. Традиционный стиль одежды формировался на протяжении многовековой истории народа и передается из поколения в поколение, обеспечивая, таким, образом, преемственность этнокультурной информации.

На занятиях, которые проводила мастер-наставник саамского прикладного искусства, вице-президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Яковлева, можно было узнать не только историю саамского прикладного творчества, но и открыть для себя особенности изготовления национальной одежды, плетения знаменитого саамского пояса и многих других секретов.

Свои изделия участники проекта смогли продемонстрировать на праздновании 80-летнего юбилея поселка Тулома, представив экспозицию предметов саамского быта и саамского костюма.

Работы мастеров можно будет увидеть на выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства «Зов тундры», которая пройдет в рамках Фестиваля культуры народов Севера «Сказки на песке» 7 - 8 июля в селе Териберка, а также на этнофестивале «Сердце Лапландии» 11 августа в городе Мончегорске.