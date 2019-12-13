Саамские дети стали победителями Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

Делегация Мурманской области под руководством педагога дополнительного образования Центра детского творчества Анны Сапельниковой приняла участие в церемонии награждения победителей Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети». Награды 17 победителям из Мурманской, Псковской и Иркутской областей вручил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить ваших родителей и педагогов за то, что они развивают и поддерживают вас, учат родному языку. То, что вы делаете, – это даже не работа, а состояние души. Этим надо жить. Это и есть сохранение генетического кода, который заложен во всех нас», – сказал Андрей Терчак на церемонии награждения.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель в Совете Федерации от Мурманской области Константин Долгов отметил, что проект будет развиваться и дальше. «Благодаря этому вы встречаете новых друзей, передаете частичку культуры своих народов по всей стране. Очень здорово, что вы выполняете эту важную миссию», – сказал сенатор.

Международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети» проходил в Анапе с 27 августа по 10 сентября. В мероприятии приняли участие 14 саамских детей из Мурманска, Оленегорска, Ревды, Ловозера и Ёны, которые представили культуру и быт коренного малочисленного народа Кольского Заполярья – саамов и познакомились с традициями и обычаями других коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Образовательная смена для детей из числа коренных малочисленных народов России включала в себя развивающие занятия, мастер-классы, интерактивные и мультимедийные обучающие программы по таким направлениям, как «изобразительное искусство и народно-художественное творчество», «этноспорт», «танец», «занятия по истории, культуре, традициям и этнопедагогике». Особое внимание было уделено изучению родных языков в современном, интересном для детей формате. Всего в проекте участвовали 130 школьников.

Проект для талантливых детей Арктики, Сибири и Дальнего Востока был организован в рамках Международного года языков коренных народов при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов, Совета Федерации, компании «Лукойл».