ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Гамбургеры с насекомыми набирают популярность в Европе, а в Аргентине появилась школа из отходовВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Милые бранятся - только тешатся, или Ссоры и конфликты между людьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.05.18 15:09

Саамские общины начали реализацию грантовых программ

По результатам конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимом министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, некоммерческая организация территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» («Поселение саамов») стала одним из победителей с проектом «Этнографическая экскурсия «Самь пеййв» («Саамский день»)».

Целью проекта является предоставление общественно значимой информации, способствующей развитию нравственного и культурного самосознания общества, гармонизация межэтнических отношений на территории Мурманской области, а также организация досуга людей из числа представителей различных национально-культурных объединений и автономий, диаспор и религиозных конфессий.

Реализация проекта проходит в селе Ловозере и на оленеводческой базе территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь - Сыйт», расположенной на 33 км автодороги «Пулозеро – Ловозеро» в тихом живописном месте на территории Ловозерского района.

В рамках проекта участники из числа представителей различных национально-культурных объединений и автономий, диаспор и религиозных конфессий Мурманской области имеют возможность познакомиться с культурой коренного народа, посетив этнографические экскурсии «Самь пеййв» («Саамский день) на оленеводческой базе саамской общины «Самь - Сыйт».

Экскурсии проводит потомственный оленевод, который сопровождает группы гостей – участников проекта на протяжении всего времени нахождения в саамской деревне «Самь-Сыйт», и делится своими знаниями о культуре, быте, традициях коренного малочисленного народа саамов, национальных жилищах, обрядах и оберегах.

Оленеводы помогают в процессе общения участников с многочисленными животными, проживающими на оленеводческой базе «Самь-Сыйт», домашними северными оленями, песцами, лисами, кроликами, рассказывают о повадках животных в дикой среде. Практически все олени в «Самь-Сыйте» ручные, поэтому все желающие имеют возможность их покормить.

Чум-работники саамской деревни организуют для гостей национальные игры и обед из блюд национальной кухни.

30 апреля оленеводческую базу «Самь-Сыйт» посетила первая группа участников. Гости саамской деревни смогли сфотографироваться с животными, прокатиться на оленей упряжке, попросить духов об исполнении желаний и отведать душистой саамской ухи.

Следующее посещение «Самь-Сыйта» запланировано на 12 мая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 109 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Шиш на кокуй.
05.05.18 01:20
А завтра на пост встанут обучающиеся КШМ у памятника Герою Советского Союз, пулеметчика Бредова А. Ф.? Конечно, против Нахимовцев они выглядят, как ишак выглядит против донского скакуна. Кстати, 9 ма
Комментарий к новости:Мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти»
Шматкова Л. В., горожанка, учитель математики.
05.05.18 01:12
В микрорайоне в ужасном состоянии находятся подъездные пути к мемориалу воинам Первого корпуса противовоздушной обороны. И не мешает Администрации и Совету депутатов города вообще обратить пристальное
Комментарий к новости:Мурманчане хорошо помнят, какой ценой досталась Победа нашей стране
анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа21:30«Облачный атлас». Художественный фильм (16+)00:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика