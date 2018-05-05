Саамские общины начали реализацию грантовых программ

По результатам конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимом министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, некоммерческая организация территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт» («Поселение саамов») стала одним из победителей с проектом «Этнографическая экскурсия «Самь пеййв» («Саамский день»)».

Целью проекта является предоставление общественно значимой информации, способствующей развитию нравственного и культурного самосознания общества, гармонизация межэтнических отношений на территории Мурманской области, а также организация досуга людей из числа представителей различных национально-культурных объединений и автономий, диаспор и религиозных конфессий.

Реализация проекта проходит в селе Ловозере и на оленеводческой базе территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь - Сыйт», расположенной на 33 км автодороги «Пулозеро – Ловозеро» в тихом живописном месте на территории Ловозерского района.

В рамках проекта участники из числа представителей различных национально-культурных объединений и автономий, диаспор и религиозных конфессий Мурманской области имеют возможность познакомиться с культурой коренного народа, посетив этнографические экскурсии «Самь пеййв» («Саамский день) на оленеводческой базе саамской общины «Самь - Сыйт».

Экскурсии проводит потомственный оленевод, который сопровождает группы гостей – участников проекта на протяжении всего времени нахождения в саамской деревне «Самь-Сыйт», и делится своими знаниями о культуре, быте, традициях коренного малочисленного народа саамов, национальных жилищах, обрядах и оберегах.

Оленеводы помогают в процессе общения участников с многочисленными животными, проживающими на оленеводческой базе «Самь-Сыйт», домашними северными оленями, песцами, лисами, кроликами, рассказывают о повадках животных в дикой среде. Практически все олени в «Самь-Сыйте» ручные, поэтому все желающие имеют возможность их покормить.

Чум-работники саамской деревни организуют для гостей национальные игры и обед из блюд национальной кухни.

30 апреля оленеводческую базу «Самь-Сыйт» посетила первая группа участников. Гости саамской деревни смогли сфотографироваться с животными, прокатиться на оленей упряжке, попросить духов об исполнении желаний и отведать душистой саамской ухи.

Следующее посещение «Самь-Сыйта» запланировано на 12 мая.