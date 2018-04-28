Саамские общины приняли участие в учениях по тушению лесных пожаров
25 апреля 2018 года на территории Мончегорского лесничества Оленегорского участкового лесничества в целях проведения работ по ликвидации лесных пожаров государственным областным казенным учреждением «Мончегорское лесничество» проведены плановые учения.
Местом проведения учений стала территория арендованных саамской общиной «Воавсхэсс» лесных участков и оленеводческая база «Самь Сыйт» («Саамская деревня»).
В мероприятии приняли участие представители государственного областного казенного учреждения Мурманской базы авиационной охраны лесов и члены территориально-соседских общин коренного малочисленного народа саами «Воавсхэсс» и «Самь Сыйт».
В ходе проведения учения по тушению лесных пожаров отработаны такие действия, как сбор оперативного штаба Мончегорского лесничества, привлеченных сил и средств в запланированном месте, инструктаж, прибытие сил Мурманской авиабазы к месту тушения пожара, пожаротушение, локализация и ликвидация лесного пожара.
Анализ действия лиц, задействованных согласно плана тушения лесных пожаров на территории Мончегорского лесничества, показал удовлетворительные результаты.