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Мурманская область. Арктика28.11.17 07:15

Саамское собрание Самь Соббар приняло решение о проведении очередного съезда коренного малочисленного народа Севера - саами

25 ноября, на базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоялось заседание Саамского собрания Самь Соббар, избранного на III съезде коренных народов Кольского Севера – саамов в ноябре 2014 года.

В заседании приняли участие представители саамской общественности, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Центра коренных малочисленных народов Севера.

В ходе заседания Саамского собрания Самь Соббар начальник отдела по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алена Мартынова проинформировала присутствующих о государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.

Участники заседания обсудили правила использования и освоения лесов для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. Николай Заборщиков, заместитель начальника отдела лесного планирования, использования лесов и ведения государственного лесного реестра Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, проинформировал членов собрания о правовых основах использования коренным малочисленным народом Севера Мурманской области и его общинами земель лесного фонда и о существующих проблемах в этой сфере.

В ходе заседания Саамского собрания рассматривался вопрос об исполнении решения III съезда саамов об определении места установки памятника бойцам оленне-транспортных батальонов в Мурманске. Информацию по этому вопросу предоставила Елена Яковлева, заместитель председателя Саамского собрания Самь Соббар, президент Ассоциации кольских саамов.

Кроме того, членами Саамского собрания рассмотрены вопросы о предстоящих в 2018 году культурных событиях и мероприятиях саамского сообщества. Лариса Авдеева, член Саамского собрания Самь Соббар рассказала о приёме заявок на гранты в культурном комитете Союза Саамов и о подготовке к предстоящему 25-летнему юбилею Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь».

В рамках заседания членами Саамского собрания Самь Соббар  принято решение о проведении очередного съезда коренного малочисленного народа Севера – саами в ноябре 2018 года. Организационный комитет по подготовке к съезду, в состав которого вошли Лариса Авдеева, Александра Артиева, Константин Герасимов, Яков Юшков и Елена Яковлева, после обсуждения с саамским народом определят место проведения и вопросы для обсуждения на съезде.

 

 

 

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