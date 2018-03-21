Саамское собрание Самь Соббар собирается создать этнокультурный совет

Сегодня состоится рабочая встреча членов Саамского собрания Самь Соббар с представителями комитета по культуре и искусству Мурманской области и регионального Министерства развития промышленности и предпринимательства.

В рамках встречи планируется обсудить перспективы сохранения и развития саамской культуры в Мурманской области и вопрос создания этнокультурного совета. Также участники встречи планируют рассмотреть вопросы о механизме взаимодействия коренных малочисленных народов Севера с промышленными компаниями, потребности установки на территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области указателей (знаков) туристской навигации.