Мурманская область. Арктика21.03.18 08:40
Саамское собрание Самь Соббар собирается создать этнокультурный совет
Сегодня состоится рабочая встреча членов Саамского собрания Самь Соббар с представителями комитета по культуре и искусству Мурманской области и регионального Министерства развития промышленности и предпринимательства.
В рамках встречи планируется обсудить перспективы сохранения и развития саамской культуры в Мурманской области и вопрос создания этнокультурного совета. Также участники встречи планируют рассмотреть вопросы о механизме взаимодействия коренных малочисленных народов Севера с промышленными компаниями, потребности установки на территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области указателей (знаков) туристской навигации.
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