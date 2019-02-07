Саамы Мурманской области поделились с главой региона планами воплощения проектов, направленных на сохранение и развитие своей культуры и языка

В Международный день саамов губернатор Марина Ковтун провела встречу с лидерами саамской общественности: представителями Саамского собрания Самь Соббар, Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, членом рабочей группы по коренным народам Баренцева-Евроарктического региона.

Для Мурманской области самобытная саамская культура, язык, жизненный уклад и коренной народ Мурмана – драгоценность, которую необходимо беречь. То, как бережно саамский народ хранит свою идентичность, культуру и обычаи, вызывает искреннее восхищение, отметила Марина Ковтун, приветствуя гостей.

«Это ключевой приоритет национальной политики в крае. Поэтому диалог с саамским сообществом мы стараемся вести постоянно, и ваш праздник – прекрасный повод ещё раз встретиться и обсудить волнующие вас вопросы», – сказала губернатор.

В ходе беседы саамы Мурманской области поделились с главой региона планами воплощения проектов, направленных на сохранение и развитие саамской культуры и саамского языка. Для этого правительство области предлагает систему грантовой поддержки общественных инициатив. Так, с привлечением средств гранта 9 февраля в Лопарской пройдёт праздник-знакомство с культурным наследием саами «Кувакса». Впереди ещё одно большое и яркое событие – фестиваль саамской музыки и фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь – Сказочный город» (г.Оленегорск).

Система государственных услуг, связанная с реализацией прав и гарантий коренных малочисленных народов, настроена и сбоит лишь в редких случаях, отмечали участники встречи. Единая позиция у саамских представителей и властей: действующую нормативно-правовую базу необходимо обновлять. Уточнения требуют многие вопросы: традиционное рыболовство, оленеводство и другие. Как отметила Марина Ковтун, в этих целях при Мурманской областной Думе создана рабочая группа по совершенствованию законодательства Мурманской области в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера, в которую IV съездом саамов также избраны достойные представители.