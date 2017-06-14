Садистке из Апатитов суд дал всего 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Прокуратурой г.Апатиты поддержано государственное обвинение в отношении 19-летней жительницы города Дарьи Ф-ой по факту совершения истязаний группой лиц.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Ф-ва, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на протяжении нескольких дней, поддерживая других участников преступления, чьи действия квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», действуя с особой жестокостью, садизмом, а также мучениями для потерпевшей – 20-летней жительницы города, совершила истязания, нанеся множество ударов по телу последней, и применяя иные насильственные действия.

От издевательств садистов потерпевшая в муках умирала, какой-либо помощи участниками преступления девушке не оказывалось.

Мотивом совершения обвиняемой преступления явилась личная неприязнь, в связи с чем подсудимая хотела причинить потерпевшей страдания и боль.

Подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась.

Приговором Апатитского городского суда Мурманской области Ф-ва признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«е» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное группой лиц) и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.