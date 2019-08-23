Сахара и мяса больше, фруктов и молока меньше - падение доходов изменило рацион питания россиян

Покупательная способность доходов в пересчете на молоко, сливочное масло, рыбу, рис, некоторые овощи снизилась на десятки процентов за шесть лет. Население значительно отдалилось от рекомендуемых Минздравом норм потребления.

Россияне теперь ещё больше, чем раньше, недоедают фруктов, молока, рыбы. А потребление сахара существенно превышает нормы. Население потребляет больше, чем рекомендовано, мяса, пишет «Независимая газета», проанализировавшая данные официальной статистики о потреблении продуктов питания в российских семьях и о покупательной способности доходов населения.

По оценкам Росстата, в первом полугодии 2019 года россияне могли купить на свои доходы в полтора раза меньше, чем шесть лет назад, сливочного масла, а также капусты; на 26% меньше рыбы; примерно на 16% меньше молока и риса. Помимо этого доходы россиян позволяют сейчас купить на 9% меньше других видов круп, на 8% меньше ржаного хлеба, на 6,5% меньше яиц, на 4,5% – яблок, на 2% – хлеба из пшеничной муки. Зато население может теперь купить больше свинины (почти на 8%), подсолнечного масла (на 7%), говядины (на 2%), кур – на 4,4%.

Но этих данных ещё недостаточно для того, чтобы делать далеко идущие выводы, замечают эксперты. Они предлагают оценивать долю продуктов питания в структуре расходов населения.

Так, в 2013 году, когда доходы населения еще не сокращались, доля продуктов питания в потребительских расходах домохозяйств составляла в среднем 27,7%, а в 2018-м уже свыше 30%, следует из отчетов Росстата. При этом 10% самых малообеспеченных россиян в 2013 году тратили на продукты почти 44% своих расходов, а в 2018-м – уже почти 48%.

Одновременно с этим россияне существенно сократили потребление некоторых продуктов питания. По последним данным Росстата, сейчас население съедает менее 74 кг фруктов и ягод в среднем на потребителя в год при норме Минздрава 100 кг на человека в год. Потребление фруктов за шесть лет сократилось примерно на 4%. Снизилось потребление молока и молочных продуктов: за шесть лет примерно на 2% – до 265,5 кг в год при норме 325 кг. За шесть лет потребление рыбы сократилось почти на 3% – до 21,7 кг в среднем на потребителя в год при норме Минздрава 22 кг. Однако в Рыбном союзе «НГ» сообщили, что, например, в 2017-м «промышленными предприятиями обеспечено среднедушевое потребление в размере 10 кг на человека в год».

Издание приводит данные Роспотребнадзора, который сообщал, что в РФ «100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99% населения недостаточно использует в питании овощей, 97% – фруктов, 83% – растительного масла».

Особая ситуация с мясом и мясными изделиями. Их потребление за шесть лет выросло, по Росстату, на 5%, до 89 кг на потребителя в год. «Потребление мяса и мясных продуктов превышает норму. Но здесь стоит вопрос качества продуктов: дешевая сосиска из сои, крахмала и субпродуктов – это совсем не то же самое, что кусок настоящего мяса», – замечает член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк.

Кроме того, в 2019 году, судя по выводам различных исследовательских групп, возможно, случился перелом: уже появлялись новости, что население сокращает потребление мяса.