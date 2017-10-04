Сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню января–июля 2016 года снизился на 1,0%

Как сообщает Мурманскстат, в январе–июле текущего года организациями Мурманской области получено 39324,0 млн рублей прибыли и 2128,6 млн рублей убытка (в январе-июле 2016 года – соответственно 41585,7 млн рублей и 4032,7 млн рублей).

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по региону в целом по отношению к уровню января–июля 2016 года снизился на 1,0% и составил 37195,4 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение отмечено по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Доля прибыли, полученной в январе–июле 2017 года организациями видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», составила соответственно 42,8%, 33,2% финансового результата по области (в январе–юле 2016 года соответственно 28,3%, 34,8%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 37,4% (в январе–июле 2016 года – 38,7%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В городском округе город Полярные Зори, Печенгском, Терском и Кандалакшском муниципальных районах более 60% организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными (соответственно 66,7%, 75,0, 66,7, 62,5%).