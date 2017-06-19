Сам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса

За три месяца с момента введения нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой нормой, по данным ФНС, воспользовались лишь 40 человек - 27 граждан России и 13 иностранцев.

Налоговые льготы распространяются пока только на несколько профессий: на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. «Некоторые виды деятельности вообще не подпадут под легализацию, например, торговля, - считает заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. - Говорят, что в тени находятся 15-20 миллионов человек, при таких критериях большинство так и останутся вне правового поля».

Двухлетние налоговые каникулы для сиделок, репетиторов, домработниц по-прежнему остаются в силе, но воспользоваться этой льготой мало желающих, пишет «Российская газета». В Москве с населением в 12 миллионов человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному - на репетиторство и услуги няни.

Видимо, разделяя такие опасения, Минюст предлагает включить в сферу самостоятельной деятельности информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для самозанятых граждан предоставлено местным властям.

Тем не менее, репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Они не чувствуют в этом особой необходимости: налоги и так не платят, налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и бумаги из ФНС - их никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу. Единственное исключение - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20882 рубля. «С учётом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, - заключают аналитики Национального агентства финансовых исследований. - И эта цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости».