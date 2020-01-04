Самая активная возрастная группа россиян стала и самой закредитованной

Самыми закредитованными заемщиками в России являются граждане 26-30 лет, а активнее всего набирают ссуды россияне в возрасте 22-25 лет, подсчитали для РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество действующих кредитов на одного заёмщика 26-30 лет за год выросло с 2 до 2,16 договоров по состоянию на конец ноября 2019 года, что является максимальным уровнем среди всех возрастных групп. Второе место по закредитованности занимают молодые заёмщики - на одного россиянина в возрасте 22-25 лет по итогам ноября приходилось 2,13 контракта.

При этом данная возрастная группа активнее остальных наращивала количество контрактов на одного человека - показатель за год к концу ноября вырос на 0,2 процентного пункта. «В последние годы кредиторы столкнулись с тем, что все «традиционные» сегменты клиентов, с которыми банки работали ранее, уже поделены между банками, и новых клиентов просто нет. В связи с этим банки обратили внимание на сегмент молодых клиентов, с которыми до этого мало кто работал из-за повышенных рисков», - пояснил такую динамику гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Наименьший прирост показателя наблюдался у старшего поколения: россияне в возрасте 51-60 лет за год нарастили число активных кредитов на заемщика всего до 1,96 с 1,92 ссуды, а заёмщики старше 60 лет - до 1,77 с 1,74 договора.

При этом в 2019 году среднее число кредитов на заёмщика увеличилось абсолютно во всех возрастных группах. В целом среднее число действующих кредитных договоров на одного заёмщика в России по итогам ноября 2019 года выросло до 2,1 контракта.

Лагуткин объяснил эту тенденцию сразу двумя факторами: потребители после проблем в экономике в 2014-2015 годах отошли от сберегательной модели поведения и реализуют отложенный потребительский спрос, а банки проводят агрессивную кредитную политику, предлагая клиентам всё больше кредитов разных видов - от нецелевых кредитов наличными до ипотеки.